Irã fortalecerá presença naval em ilhas disputadas no Golfo

As ilhas estão próximas a rotas de navegação no coração do estratégico Estreito de Ormuz e o desafio sobre sua soberania é uma ameaça constante às frágeis relações do Irã com seus vizinhos árabes.

"A segurança das ilhas iranianas no Golfo Pérsico é parte de várias estratégias da força naval da Guarda Revolucionária Islâmica", afirmou o comandante da Guarda, Ali Jafari, de acordo com o website da televisão estatal IRIB.

Jafari falou em cerimônia de inauguração da quinta "zona de defesa naval" no porto de Bandar Lengeh. Ele afirmou que a Guarda está "aumentando, expandindo-se e melhorando as competências especilizadas em defesa naval" nas cinco zonas.

"A quinta zona da força naval da Guarda é uma das cadeias da defesa naval, que é particularmente responsável pelo defesa das ilhas iranianas no Golfo Pérsico", disse ele.

A disputa de 41 anos entre os xiitas iranianos e os sunitas dos Emirados Árabes Unidos pelas ilhas --a Grande e a Pequena Tunb e Abu Musa-- tem tons nacionalistas e étnicos e foi inflamada quando o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, visitou Abu Musa em abril.

Em setembro, o ministro do Exterior dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed al-Nahayan, disse que a "ocupação" iraniana das três ilhas era contra a lei internacional.

(Por Yeganeh Torbati e Zahra Hosseinian)