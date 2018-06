Irã insiste em escolha para enviado da ONU e critica EUA

"Não temos um substituto para Abutalebi e vamos acompanhar a questão via mecanismos legais nas Nações Unidas", disse Abbas Araghchi, funcionário do Ministério das Relações Exteriores iraniano, citado pela agência de notícias Irna.

Os EUA disseram na sexta-feira que não dariam visto para Hamid Abutalebi, citando as ligações do enviado com a crise de reféns do Irã entre 1979 e 1981.

Washington apontou as suspeitas de que Abutalebi tenha feito parte do grupo de estudantes muçulmanos que sequestrou o embaixador norte-americano em Teerã em novembro de 1979 e manteve outros 52 norte-americanos como reféns por 444 dias.

O diplomata já afirmou anteriormente que atuou como intérprete para os militantes.

O presidente norte-americano, Barack Obama, está sob forte pressão doméstica para não permitir que Abutalebi entre no país para assumir seu cargo em Nova York, levantando preocupações de que a disputa possa interromper as frágeis negociações entre Teerã e as seis principais potências do mundo, incluindo Washington, sobre seu programa nuclear.

(Por Mehrdad Belali)