Irã liga França e Alemanha a ataques a cientistas nucleares O chefe da espionagem do Irã, Heydar Moslehi, acusou nesta sexta-feira agências de inteligência de França e Alemanha de envolvimento em assassinatos de cientistas nucleares iranianos, mantendo a dura posição do governo na questão nuclear, num momento em que as sanções impostas ao país devido seu programa atômico causam grandes prejuízos.