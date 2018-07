Irã pode proibir exportação de petróleo para europeus semana que vem

TEERÃ - Uma lei que será debatida no Parlamento do Irã neste domingo prevê a interrupção das exportações de petróleo para a União Europeia a partir da semana que vem, disse o deputado Hossein Ibrahimi, segundo informou nesta sexta-feira, 27, a agência iraniana de notícias Fars.

"No domingo, o Parlamento terá de aprovar uma lei 'duplamente emergencial' pedindo a suspensão das exportações iranianas de petróleo, começando na semana que vem", afirmou Ibrahimi, que é vice-presidente do comitê parlamentar de Política Externa e Segurança Nacional, de acordo com a Fars.

A medida iraniana é uma resposta às sanções ao petróleo do país impostas pela União Europeia no início da semana. Os europeus tomaram tal decisão devido às suspeitas em torno do programa nuclear de Teerã, que acreditam ter fins nucleares, embora o Irã afirme que enriquece urânio apenas para fins civis.