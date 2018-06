Irã prende suposto espião do serviço secreto britânico

O chefe do tribunal revolucionário da região de Kerman, Dadkhoda Salari, disse à agência que o suspeito fez contato com agentes britânicos 11 vezes nos últimos meses, dentro e fora do país. Segundo Salari, o suspeito admitiu sua culpa e está atualmente em julgamento.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã em Londres disse: "Nós não comentamos questões de inteligência."

O relato, que a Reuters não pôde verificar, vem em um momento em que Londres e Teerã tentam restabelecer relações diplomáticas, que foram interrompidas depois que ativistas invadiram a embaixada britânica em Teerã em novembro de 2011.