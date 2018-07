Irã prepara obra nuclear subterrânea, dizem fontes

As obras preparatórias na usina de Fordow, construída dentro de uma montanha para que seja protegida em caso de ataques, já estão em andamento, e máquinas usadas para o refino de urânio em breve devem ser levadas para o local, perto da cidade religiosa de Qom, segundo essas fontes.

A República Islâmica anunciou em junho que iria transferir neste ano a produção de urânio enriquecido com 20 por cento de pureza da usina de Natanz para Fordow, e que triplicaria sua capacidade de purificação de urânio. A localização da usina dentro de uma montanha serve para impedir que ela seja destruída por um eventual bombardeio norte-americano ou israelense.

Potências ocidentais temem que o Irã esteja tentando desenvolver armas nucleares, mas Teerã alega que seus objetivos são apenas gerar energia para fins pacíficos.

O Irã revelou há dois anos a existência da sua usina de Fordow, que já havia sido detectada por agências ocidentais de inteligência, as quais a apontaram como evidência de atividades nucleares clandestinas. A usina ainda não está em operação.

"Eles estão preparando (a instalação das centrífugas) em Fordow", disse uma fonte diplomática.

O urânio enriquecido pode ser usado como combustível de usinas nucleares ou, dependendo do seu grau de pureza, em armas atômicas. O Ocidente já impôs várias sanções ao Irã por causa do seu programa de enriquecimento, mas Teerã diz que não abrirá mão desse processo.

Até 2010, o Irã enriquecia urânio a 3,5 por cento de pureza, mas então anunciou que começaria a fazê-lo até 20 por cento. Isso causou apreensão entre os governos ocidentais, que viram a decisão como um passo significativo rumo ao enriquecimento de 90 por cento necessário para o uso militar.

O Irã diz que precisa do urânio enriquecido a 20 por cento para abastecer um reator de pesquisas médicas.

"O enriquecimento a partir do urânio natural para os 20 por cento é o passo mais demorado e que exige mais recursos na produção do urânio altamente enriquecido necessário para uma arma nuclear", escreveu nesta semana o chanceler britânico, William Hague, no jornal Guardian.

"E quando o urânio enriquecido a 20 por cento estiver acumulado na instalação subterrânea de Qom, levaria apenas dois ou três meses de trabalho adicional para convertê-lo em material para uso em armas."

(Reportagem adicional de Sylvia Westall)