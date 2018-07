Irã prorroga acordo de petróleo com Turquia apesar de sanções O Irã prorrogou seu contrato de exportação de petróleo com a Turquia para 2012, segundo noticiou a rede estatal Press TV neste sábado, sugerindo que o país pretende fazer comércio por meio da Turquia para contornar as sanções impostas por causa de seu programa nuclear controverso.