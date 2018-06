Irã reduz estoque de material nuclear, diz relatório da AIEA

As conclusões, inseridas em um relatório trimestral da AIEA, provavelmente serão bem recebidas pelas seis potências que estão tentando negociar um acordo de longo prazo com o Irã para encerrar uma disputa de uma década sobre o programa nuclear do país.

O Irã nega as acusações de países ocidentais de que esteja tentando desenvolver a capacidade de construir armas nucleares.

A atualização mensal do relatório pela AIEA, que tem papel crucial na verificação do cumprimento pelo Irã de sua parte no acordo firmado em novembro, deixou claro que até o momento o país tem posto em prática as medidas acordadas para limitar seu programa nuclear.

Como resultado, o Irã está gradualmente ganhando acesso a alguns dos seus recursos no exterior que estavam bloqueados, como parte do acordo interino firmado com os Estados Unidos, Rússia, França, Alemanha, Grã-Bretanha e China, em novembro.

O relatório da AIEA mostrou que o Irã, desde janeiro, agiu para reduzir seu estoque de gás de urânio altamente enriquecido - uma etapa técnica que está bem próxima do material propício para armas - em mais de 80 por cento.

(Reportagem de Fredrik Dahl)