Irã rejeita pré-condição para participar de diálogo sobre a Síria

"Estabelecer uma condição como aceitar o acordo de Genebra 1 para comparecer ao encontro de Genebra 2 é inaceitável", disse o vice-ministro do Exterior, Hosein Amirabdollahian, segundo a ISNA.

"O Irã vai comparecer às negociações sem qualquer pré-condição, com base num convite do secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon."

O Irã é um aliado do presidente da Síria, Bashar al-Assad, no conflito com os rebeldes que tentam derrubar seu governo.

