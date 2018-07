Irã renova ameaça de fechar Estreito de Hormuz O Irã renovou neste domingo as ameaças de fechar o Estreito de Hormuz a menos que as sanções contra o país sejam revogadas, embora não esteja claro como Teerã poderia interditar o vital canal de escoamento de petróleo, dada a significativa presença militar norte-americana no local.