Irã revela novo sistema de míssil no 2º dia de exercícios militares

DUBAI - O Irã revelou novos sistemas de míssil e artilharia nesta terça-feira, 13, informou a mídia iraniana, no segundo dia de exercícios militares em larga escala, que autoridades disseram ter como objetivo enviar uma advertência para aqueles que ameaçam a República Islâmica. Em meio a um cenário de alta tensão entre o Irã e o Ocidente sobre o programa nuclear de Teerã, as manobras "Velayat 4" através de uma vasta faixa da metade oriental do país concentraram-se nas defesas aéreas.

Israel ameaçou atacar instalações nucleares iranianas se as sanções ocidentais e a diplomacia não parassem o programa atômico do país, que os Estados Unidos e seus aliados acreditam visar o desenvolvimento de uma bomba atômica. Teerã nega a acusação.

Os três sistemas de mísseis e artilharia construídos internamente seriam um impulso significativo para a defesa militar do Irã, disse Farzad Esmaili, chefe do quartel-general de defesa aérea do Irã. "O sistema de mísseis de baixa altitude ‘Ya Zahra 3' é totalmente iraniano e foi projetado e produzido para atender às necessidades internas", afirmou Esmaili, segundo a Agência de Notícias dos Estudantes Iranianos (ISNA).

Ele disse que o segundo sistema de mísseis chamado 'Qader' é altamente móvel e poderia ser implantado em menos de 30 minutos, enquanto um novo sistema de artilharia chamado 'Safat' poderia escapar de ser detectado pela vigilância inimiga. "Hoje e amanhã, o mais importante lançamento de mísseis em exercícios acontecerá", disse Esmaili, segundo a televisão estatal.

Especialistas ocidentais dizem que o Irã muitas vezes exagera nas suas capacidades de armas, embora existam preocupações sobre os seus mísseis de maior alcance. Os exercícios militares acontecem menos de uma semana depois de o Pentágono, dos EUA, afirmar que aviões iranianos abriram fogo contra um avião teleguiado norte-americano desarmado sobre águas internacionais em 1º de novembro.

O Irã disse que tinha repelido uma "aeronave não tripulada de um inimigo" que violava seu espaço aéreo.

TESTES DE MÍSSEIS

Autoridades iranianas ameaçaram atacar bases militares dos EUA na região e atacar Israel se suas instalações nucleares forem atingidas. Teerã frequentemente diz que tem realizado testes com mísseis bem sucedidos.

Em agosto, o Irã informou que testou um míssil de curto alcance chamado Fateh-110, capaz de atingir alvos em terra e marítimos a uma distância de cerca de 300 quilômetros. Em julho, Teerã disse ter testado com sucesso mísseis de médio alcance capazes de atingir Israel, e testou dezenas de mísseis destinados a bases aéreas de simulação.

Michael Elleman, um especialista em mísseis no Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS), afirmou que não poderia avaliar as mais recentes alegações do Irã, mas disse que no passado os militares iranianos modificaram e atualizaram armas adquiridas do exterior e que isso era feito no Irã.

"O Irã tem um histórico de se vangloriar sem fundamentos de suas armas e capacidades nativas", escreveu Elleman em um e-mail à Reuters nesta terça-feira. "O Irã, enquanto se torna cada vez mais capaz na área de engenharia e gestão de programa, está a anos de distância da criação de novos sistemas de defesa aérea por conta própria."

Os mísseis que recebem mais atenção no Ocidente são aqueles com alcances mais longos, incluindo o Shahab-3, com um alcance de 1.300 quilômetros, já que eles podem ser capazes de transportar uma carga nuclear, caso o Irã fosse capaz de fabricar uma bomba pequena o suficiente. O Irã nega que esteja tentando desenvolver armas nucleares.