Irã terá acesso a US$2,8 bi durante nova etapa de negociação nuclear; maioria das sanções permanece

O Irã será autorizado a ter acesso a 2,8 bilhões de dólares de recursos congelados durante o período de mais quatro meses de negociação com seis potências mundiais sobre o programa nuclear iraniano, mas a maioria das sanções contra o país continuará em vigor, disseram os Estados Unidos nesta sexta-feira.

"Vamos continuar a suspender as sanções que acertamos sob (o acordo preliminar de novembro de 2013) e vamos autorizar o Irã a ter acesso a 2,8 bilhões de dólares de seus recursos restritos", disse o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, depois que o Irã e as seis potências concordaram em renovar as negociações por mais quatro meses, uma vez que não foi possível chegar a um acordo final dentro do prazo até 20 de julho.

(Reportagem de Louis Charbonneau)