Irã testa com sucesso dois mísseis de longo alcance, diz TV

"Hoje, nosso míssil terra-terra Noor (Luz) também foi lançado com sucesso", declarou o vice- comandante Mahmoud Mousavi, pouco depois de anunciar o teste do primeiro míssil, um projétil do tipo terra-mar, chamado Qader (capaz).

Os exercícios são uma demonstração de que o país pode atingir Israel e bases dos Estados Unidos na região, caso o Irã seja atacado.

O anúncio ocorre num momento de crescente tensão por causa do programa nuclear iraniano, que potências ocidentais dizem ter como objetivo a fabricação de armas atômicas. O Irã afirma que sua meta é apenas o uso pacífico da energia nuclear.