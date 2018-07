Irã vai exportar derivados de petróleo ao Afeganistão

O contrato abrange gasolina, diesel e combustível de aviação. O Irã, que tradicionalmente importava 30 a 40 por cento dos derivados de petróleo que consome, anunciou no ano passado que passou a exportar combustível. As vendas foram confirmadas à Reuters por fontes setoriais, que no entanto desconheciam o destino dos produtos.

"O Irã já exporta diesel para o Afeganistão há anos, mas a exportação de gasolina e combustível de aviação vai começar no ano que vem", disse à Irna Ali Reza Zeighami, diretor-gerente da Companhia Nacional Iraniana de Refino e Distribuição de Derivados de Petróleo.

Ele acrescentou que o preço dos produtos será determinado com base nos preços internacionais.

Em abril, fontes setoriais disseram que o Irã havia definido um contrato para exportar gasolina para o Iraque, mas que isso não significava que o país não depende mais das importações.

Dados obtidos em novembro pela Reuters mostram que a importação de gasolina pelo Irã subiu mais de 21 por cento em relação a setembro, chegando a 63.279 barris por dia.

O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, disse na quarta-feira que seu país se tornará um grande exportador de gasolina até 2013, apesar das rígidas sanções ocidentais contra o Irã por causa do seu programa nuclear.

(Reportagem de Mitra Amiri)