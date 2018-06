Irã vê implementação de acordo nuclear até janeiro

Perguntado para quando espera o início do acordo, que tem seis meses de duração, o embaixador Reza Najafi disse a repórteres: "Esperamos que ou no fim de dezembro ou no começo de janeiro a gente possa começar a implementar as medidas acertadas por ambos os lados."

O acordo, fechado no domingo após mais de quatro dias de negociações entre o Irã e Estados Unidos, França, Rússia, China, Grã-Bretanha e Alemanha, tem como objetivo dar tempo às partes para negociarem um acordo definitivo para encerrar o impasse de uma década.

(Reportagem de Fredrik Dahl)