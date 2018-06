Iraque bloqueia a capital Bagdá antes de cúpula da Liga Árabe

O encontro de três dias é o primeiro do tipo a ser realizado no Iraque em mais de duas décadas, e uma cúpula bem sucedida permitiria que o primeiro ministro Nuri al-Maliki, xiita, mostrasse que o país está deixando para trás anos de violência e revolta após as últimas tropas norte-americanas deixarem o país.

"A nossa falta de capacidade em inteligência não significa que não podemos encontrar explosivos porque não temos os aparatos", disse o membro do Comitê de segurança parlamentar, Hakim al-Zamili.

"Nós temos que contar com métodos antiquados, como bloqueios nas ruas. Até agora tem sido um sucesso, mesmo com o impacto sobre os cidadãos."

Apesar da operação de segurança, tanto Bagdá quanto outras cidades foram alvo de mais de 30 bombas na última terça-feira, o que matou ao menos 52 pessoas.

Aquele foi o dia mais sangrento no Iraque em quase um mês, e a escala das explosões coordenadas mostrou a frágil segurança do país, além da aparente determinação dos insurgentes em mostrar que o governo de Maliki não consegue manter o país seguro para a cúpula desta semana.

O braço iraquiano da Al Qaeda reivindicou a responsabilidade pelos ataques. O grupo ainda controla ruas em outros lugares do país.

