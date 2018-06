Iraque diz que mulher detida no Líbano não é esposa do líder do Estado Islâmico O Ministério do Interior do Iraque disse nesta quarta-feira que uma mulher detida por autoridades libanesas não era a esposa do líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, mas sim a irmã de um homem condenado por atentados no sul iraquiano.