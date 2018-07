Iraque fecha posto de fronteira tomado por rebeldes na Síria

O exército iraquiano disparou tiros de advertência para o ar na noite de sexta-feira enquanto insurgentes sírios lutavam contra forças do governo na cidade síria de Yaarabiya e acabaram por tomar o posto de fronteira.

A luta tão perto do Iraque ilustra como o conflito da Síria, que dura quase dois anos, pode extravasar suas fronteiras, se arrastando a países vizinhos e contribuir para desestabilizar ainda mais a região.

"As autoridades iraquianas foram obrigadas a desligar o posto da fronteira até novo aviso, pela falta de controle sobre o outro lado do posto por parte do governo sírio", disse a polícia.

Insurgentes da Síria são predominantemente muçulmanos sunitas e são apoiados por potências regionais, principalmente sunitas, como a Turquia e os países árabes do Golfo, enquanto Assad pertence à seita Alawite minoria e é apoiado pelo Irã xiita.

O conflito colocou pressão sobre o já precário equilíbrio sectário e étnico no Iraque. O primeiro-ministro iraquiano, Nuri al-Maliki, um xiita, diz que seu governo tem uma política de não-interferência na Síria, apesar de seus interesses estarem alinhados com os do Irã.

Fontes militares disseram que a passagem das fronteiras foram bloqueadas por muros e os funcionários foram evacuados, embora ambos os lados do cruzamento estavam calmos e não havia sinal das tropas sírias ou a rebelde Exército Livre da Síria (FSA) forças através da fronteira.

Mais de 20 soldados sírios que fugiram dos combates no Iraque foram entregues à inteligência militar e enviado para Bagdá, disse um oficial militar.

