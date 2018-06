Iraque lança ofensiva contra o Estado Islâmico ao norte de Bagdá

Os rebeldes ultra-radicais controlam várias cidades na província, que é de maioria sunita, incluindo Tikrit, cidade-natal do ex-presidente Saddam Hussein.

Eles também mantêm outras cidades no curso do rio Tigres, alguns quilômetros ao norte da cidade de Samarra, controlada pelo governo, e que Abadi visitou neste domingo.

"O primeiro-ministro e o chefe das forças armadas....anunciam o começo da campanha de segurança para libertar Salahuddin", dizia um comunicado emitido pelo gabinete de Abadi, enquanto ele se encontrava com líderes militares na província, onde milhares de tropas e membros da milícia se reúnem para a batalha.

Em comentários transmitidos na TV iraquiana, Abadi disse que os militantes islamitas serão expulsos de Salahuddin e ainda ofereceu aos apoiadores do Estado Islâmico a oportunidade final de se entregar. "Faço um apelo a todos aqueles que foram iludidos e cometeram erros no passado para abaixarem suas armas hoje", disse ele.

"Essa é a última chance. Se insistirem em ficar do lado errado, receberão a punição severa que merecem por apoiarem o terrorismo."

Milhares de soldados e combatentes das milícias xiitas conhecidas como Hashid Shaabi (Mobilização Popular) foram mobilizados para a campanha contra o Estado Islâmico em Salahuddin.

O anúncio de Abadi acontece após uma série de tentativas mal sucedidas de retirar os militantes do EI de Tikrit desde que eles começaram a se dirigir a Bagdá no último mês de junho, acrescentando grandes porções de terra no norte e no oeste do Iraque a terras da vizinha Síria que eles já controlam.