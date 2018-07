Iraque nega que Irã use seu espaço aéreo para entrega de armas à Síria BAGDÁ - O Iraque reagiu nesta quinta-feira, 20, contra um relatório de uma agência ocidental de inteligência segundo o qual aviões iranianos estão transportando armas e pessoal militar para a Síria através do espaço aéreo iraquiano com a finalidade de ajudar o presidente sírio, Bashar Assad. O relatório, divulgado pela Reuters na quarta, diz que a Guarda Revolucionária Islâmica, unidade iraniana de elite, organiza o transporte das armas.