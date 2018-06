Iraque pagará US$ 408 milhões para egípcios por Guerra do Golfo

O ministro do Exterior iraquiano, Hoshiyar Zebari, assinou um memorando de entendimentos durante uma visita ao Egito nesta semana, informou seu escritório, no qual Bagdá concordou em fazer os pagamentos para resolver dos casos conhecidos como "remessas amarelas".

Centenas de milhares de trabalhadores egípcios ainda esperam receber salários atrasados depois de fugir do Iraque após a invasão do Kuwait.

A invasão levou à Guerra do Golfo, quando Forças lideradas pelos Estados Unidos levaram as tropas iraquianas a se retirarem do Kuwait, mas deixaram Saddam no poder por mais 12 anos, até derrubá-lo em uma segunda invasão ao Iraque, em 2003.

O Iraque tem se esforçado para resolver disputas referentes à Guerra do Golfo com outros Estados árabes antes de um encontro da cúpula árabe em 27 e 29 de março, na capital iraquiana pela primeira vez desde a Guerra do Golfo.

No início desta semana, o Iraque chegou a um acordo de 500 milhões de dólares com o Kuwait para resolver uma disputa sobre aviões e partes de aeronaves que as forças de Saddam tomaram durante a invasão.

(Por Raheem Salman; Texto de Peter Graff)