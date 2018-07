Iraque prende 16 supostos membros da Al-Qaeda

BAGDÁ - As forças de segurança do Iraque prenderam 16 suspeitos de integrarem a Al-Qaeda. Eles estariam por trás de mais de 100 mortes na capital Bagdá, disse neste domingo, 24, uma autoridade sênior de segurança.

O general Ahmed Abu Ragheef, chefe de assuntos internos do Ministério do Interior, acusou os homens de serem os responsáveis pelo assassinato em maio de Ali al-Lami, político iraquiano que ajudou a banir o partido Baath, do ex-líder Saddam Hussein, após a invasão ao Iraque liderada pelos Estados Unidos em 2003.

Militantes têm ampliado os ataques, especialmente com alvos na polícia e bases militares, na tentativa de desestabilizar o governo à medida que as tropas dos EUA se preparam para deixar o país em dezembro, mais de oito anos após a queda de Saddam Hussein.

"Conseguimos prender o grupo terrorista que foi responsável pelos recentes assassinatos em Bagdá", disse Ragheef durante entrevista coletiva.

Ragheef afirmou que foram presos 16 homens em uma operação, incluindo o líder do grupo. Ele também disse que foi descoberto um depósito de armas e uma fábrica para produção de armas e bombas ao sul de Bagdá.