Irmã de Assad deixa a Síria e está nos Emirados Árabes, diz fonte

Bushra al-Assad, irmã mais velha do presidente sírio, era casada com Assef Shawkat, o ex-vice-ministro da Defesa da Síria que foi morto junto a outras autoridades sêniores do governo em um ataque a bomba em Damasco em 18 de julho.

"Bushra al-Assad é uma visitante frequente dos Emirados Árabes. Ela vem aqui por razões pessoais e humanitárias. Ela está atualmente nos Emirados Árabes, em uma dessas visitas, e está aqui há algum tempo", disse a fonte.

Autoridades libanesas e do Golfo também confirmaram que Bushra viajou aos Emirados com seus cinco filhos após a morte de seu marido.

Forças leais ao presidente Assad estão lutando para tentar conter um levante de 18 meses contra o governo. Ativistas estimam que até 30.000 pessoas já foram mortas nos confrontos.

(Reportagem de Raissa Kasolowsky, em Abu Dhabi; e de Amena Bakr, em Nova York)