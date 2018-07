Israel aceita convite europeu para reunião com palestinos

JERUSALÉM - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aceitou nesta segunda-feira, 10, um convite da União Europeia para se reunir com os líderes palestinos num esforço pela retomada do processo de paz, segundo nota do seu gabinete.

Em conversa telefônica com a chefe da diplomacia do bloco, Catherine Ashton, Netanyahu disse que fica "feliz em se reunir com (o presidente palestino, Mahmoud) Abbas a qualquer momento", segundo a nota.

O convite, anunciado no domingo por Catherine, tem poucas chances de romper o impasse diplomático e levar à retomada do processo de paz, paralisado há mais de um ano. Os palestinos dizem que isso só poderá acontecer se Israel aceitar paralisar a ampliação dos seus assentamentos na Cisjordânia, algo que o governo de Netanyahu rejeita.

No mês passado, Abbas, dizendo-se frustrado com a demora na retomada do processo, solicitou de forma unilateral à ONU que reconheça o Estado palestino. Israel se opôs à medida, e os EUA ameaçaram vetá-la no Conselho de Segurança.

Também nesta segunda, na Colômbia, onde está em viagem, o líder palestino disse que o pedido feito na ONU não se contrapõe aos esforços pela retomada das negociações e afirmou estar pronto para voltar à mesa de diálogo "a qualquer momento".