Israel atira no sul do Líbano após explosão na fronteira ferir soldados, diz fonte

Uma explosão na fronteira entre Líbano e Israel feriu três soldados israelenses nesta terça-feira e o Exército de Israel respondeu com fogo de artilharia em direção ao outro lado da fronteira, disse uma fonte de segurança israelense.

Uma porta-voz dos militares israelenses não fez nenhum comentário imediato sobre o incidente, que ocorreu perto da vila de Kafr Shouba, no Líbano.

A TV libanesa Al-Manar, que está alinhada com o grupo militante xiita Hezbollah, afirmou que uma explosão foi ouvida na área.

Israel e Líbano se encontram tecnicamente em guerra, mas a fronteira de 80 quilômetros tem permanecido em grande medida calma desde 2006, quando houve uma batalha de um mês entre as forças israelenses e o Hezbollah.

Israel continua em estado de alerta para qualquer contaminação da guerra civil na vizinha Síria, onde forças do Hezbollah lutam em apoio ao presidente Bashar al-Assad.

No domingo, os militares israelenses disseram ter atirado em duas pessoas que tentavam entrar no país a partir do Líbano. Ambas deram meia volta, disseram os militares.

(Texto de Dan Williams)