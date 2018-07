Israel compara violação de dados de cartões a ato terrorista

O roubo dos dados, focado principalmente em site comerciais, foi um dos piores vistos em Israel. Se, por um lado, os danos financeiros foram reportados como sendo mínimos, por outro as violações aumentaram as preocupações acerca do potencial uso, pelos inimigos de Israel, das informações roubadas.

Esses tipos de ataques são "uma violação da soberania comparável a uma operação terrorista, e devem ser tratados desse modo", disse o vice-ministro das Relações Exteriores de Israel, Danny Ayalon, durante discurso em um centro comunitário.

(Por Dan Williams)