Israel detém dezenas de militantes palestinos durante busca por jovens sequestrados

Israel culpa o Hamas pelo sequestro dos três estudantes seminaristas judeus, que desapareceram na quinta-feira passada. O movimento islâmico, que não reconhece o direito de existência de Israel, não confirmou nem negou a responsabilidade pelo sequestro.

Desde o desaparecimento de Gil-Ad Shaer e de Naftali Fraenkel, ambos de 16 anos, e Eyal Yifrah, de 19 anos, patrulhas israelenses têm revistado casa a casa em Hebron, um bastião do Hamas, e em outras partes da Cisjordânia ocupada.

“Estamos transformando a filiação ao Hamas em um ingresso para o inferno”, disse Naftali Bennett, um membro de extrema direta do gabinete de segurança do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em declarações à rádio do Exército nesta terça-feira.

O Ministério da Informação da Autoridade Palestina acusou Israel de aplicar punição coletiva sobre os palestinos no território. “Toda uma população está sendo mantida refém por capricho da ocupação de Israel”, acrescentou.

Militares de Israel disseram ter detido 41 militantes do Hamas em batidas durante a noite, levando para mais de 200 o número de presas desde sexta-feira.

Fontes de segurança de Israel e da Autoridade Palestina disseram que soldados e a polícia haviam ferido cinco palestinos em Jenin e em confrontos nas cidades próximas de Ramallah e Nablus.