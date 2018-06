Israel diz que agentes mataram palestino armado na Cisjordânia

Dois passageiros do jipe ficaram feridos no incidente, que a polícia afirmou ter ocorrido em uma rua do lado de fora do assentamento judaico de Shavei Shomron, oeste da cidade palestina de Nablus.

Testemunhas palestinas identificaram o homem morto como Hatem Shadid, do vilarejo de Alar.

As testemunhas disseram que após os veículos colidirem, Shadid aproximou-se dos israelenses, que estavam feridos por causa do acidente, acertando um na cabeça e o outro no ombro com o objeto cortante que estava carregando.

Então, um dos israelenses atirou e o matou, contaram ambos os lados.

"As primeiras indicações são de que era um ataque terrorista", informou um oficial do Shin Bet, a agência de segurança israelense que monitora militantes palestinos e judaicos na Cisjordânia sob forte sigilo, e cujos oficiais estão envolvidos no incidente desta segunda-feira.

As tensões na Cisjordânia têm aumentado desde que o conflito de oito dias entre Israel e Gaza no mês passado e o reconhecimento implícito da Palestina como Estado pela ONU na semana passada, que o Estado judeu tentou bloquear.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou a expansão da construção de assentamentos judaicos na Cisjordânia após a votação na ONU. O irmão de Shadid, Khaled, que conversou com a Reuters, disse que não havia recebido nenhuma notificação da morte. Ele contou que Shadid tinha 35 anos, trabalhava com construções, e tinha cinco filhos.

(Por Dan Williams e Ali Sawafta)