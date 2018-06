Israel diz que militantes do Hamas estão por trás de sequestro de jovens

Os jovens, dois de 16 anos e um de 19 anos, desapareceram na quinta-feira à noite na Cisjordânia, onde estudam em colégio religioso num assentamento judaico.

“Esses adolescentes foram sequestrados, e esses sequestros foram feitos por integrantes do Hamas”, disse a jornalistas o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusando o grupo islâmico palestino que controla a Faixa de Gaza.

Ninguém assumiu responsabilidade pelo ocorrido. Perguntado sobre as alegações do primeiro-ministro, Sami Abu Zuhri, porta-voz do Hamas na Faixa de Gaza, eximiu-se de negar ou confirmar o envolvimento do grupo.

Desde que os três desapareceram, aparentemente quando pediam carona, o Exército de Israel tem feito buscas na cidade palestina de Hebron e outras vilas.

Num comunicado, os militares afirmaram que, como parte do esforço para encontrar os adolescentes, “aproximadamente 80 palestinos suspeitos foram detidos numa operação durante a noite”.

Autoridades palestinas dizem que mais de cem pessoas estão sob custódia de Israel e incluem pelos menos sete integrantes do Hamas do Parlamento Palestino e diversos presos recentemente libertados por Israel.

Israel identificou os estudantes como Eyal Yifrach, Gil-ad Sha'er e Naftali Frankel, que também tem cidadania norte-americana.

