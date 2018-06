Israel diz ter evitado atentado suicida palestino

A polícia de fronteira, encarregada da segurança em um movimentado cruzamento perto da cidade palestina de Nablus, suspeitou de um homem que usava um casaco pesado em um dia quente e ordenou que parasse, disse a repórteres um porta-voz militar, tenente-coronel Peter Lerner.

O homem não identificado, na casa dos 20 anos, imediatamente se deitou na via e levantou a camisa para mostrar que estava com um cinturão de explosivos, segundo o porta-voz. O artefato foi removido e depois detonado por peritos.

Israel passou por uma onda de atentados suicidas uma década atrás, durante o auge de um levante palestino. No entanto, os últimos ataques do tipo ocorreram em 2008 e Lerner disse que a inteligência militar não tinha nenhuma indicação de algum ataque específico no momento.

"Havia 12 tubos de aço ligados a fios", afirmou Lerner. "Ele disse que deveria ativá-los. 'Toque-o e ative', foi o termo que ele usou."

"É um incidente atípico", disse o porta-voz, observando que as forças de segurança ainda não sabem se o homem, que veio de Nablus e estava sendo interrogado, é ligado a algum grupo militante.

