Israel e Hamas acertam cessar-fogo humanitário de 72 horas em Gaza

Israel e Hamas concordaram com um cessar-fogo de 72 horas no conflito na Faixa de Gaza a partir de sexta-feira, afirmaram o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, e o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, nesta quinta-feira.

O cessar-fogo começará às 8h no horário local (2h em Brasília) de sexta-feira, disseram em uma declaração conjunta.

A nota afirmou que as "forças no solo vão permanecer no local" durante a trégua, sugerindo que as forças terrestres israelenses não vão se retirar.

"Apelamos a todas as partes para agir com moderação até que este cessar-fogo humanitário comece, e para que respeitem plenamente os seus compromissos durante o cessar-fogo", disseram Kerry e Ban.

"Este cessar-fogo é fundamental para dar a civis inocentes uma parada muito necessária na violência."

(Reportagem de Lesley Wroughton)