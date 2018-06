Israel concordou em abrir as fronteiras com a Faixa Gaza para liberar a entrada de ajuda humanitária e materiais de construção no enclave palestino, disse em comunicado o Ministério de Relações Exteriores do país.

Conversas indiretas entre Israel e palestinos sobre outras questões também serão retomadas.

"Conversas indiretas entre as duas partes sobre outras questões serão retomadas em um mês a partir do cessa-fogo... marcado para começar às 13h (hora de Brasília)", diz o comunicado.

(Reportagem de Yasmine Saleh)