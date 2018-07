Israel neutraliza dois foguetes do Hamas contra Tel Aviv

Militantes do Hamas, grupo que governa Gaza, disseram ter lançando dois foguetes Fajr-5, projetados no Irã, contra capital comercial de Israel, que tem sofrido diversos ataques deste tipo desde que os confrontos com o território palestino começaram na quarta-feira.

A polícia disse que os estilhaços de um foguete interceptado atingiram um carro, o qual um membro da Reuters TV viu pegar fogo. O motorista escapou ileso.

(Por Dan Williams)