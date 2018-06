Israel planeja ajuda a palestinos contra terremotos Israel afirmou nesta terça-feira que estabeleceu um mecanismo para ajudar os palestinos em caso de terremoto grave. Um tremor de magnitude 5,5 sacudiu Israel e a Cisjordânia ocupada na sexta-feira, lembrando os moradores da sua vulnerabilidade, já que a região fica numa continuação do vale do Rift, falha geológica no nordeste da África.