Israel tem o direito de se defender, diz Netanyahu

Netanyahu vai se encontrar com Obama na segunda-feira para tratar de diferenças cada vez maiores com relação ao que Washington teme que seja um possível ataque às instalações nucleares do Irã.

Netanyahu disse que a comunidade internacional não deve permitir que a "busca incessante do Irã por armas nucleares" tenha sucesso.

"Com relação a Israel, assim como qualquer Estado soberano, nós reservamos o direito de nos defender contra um país que pede e trabalha pela nossa destruição", disse ele a jornalistas em Ottawa no início de uma reunião com o primeiro-ministro do Canadá, Stephen Harper.

(Reportagem de David Ljunggren)