Israel troca treinamento de ataque por ensaio contra terremoto

Estudantes, servidores públicos e outros participantes do treinamento esvaziaram prédios, ao mesmo tempo em que rádios e TVs simularam alertas de tremores. Em anos recentes, as pessoas receberam orientações para se dirigir aos abrigos antibomba e assim fugir dos ataques imaginários com mísseis.

"Queremos que as pessoas corram para dentro das casas durante ataques e corram para fora delas durante um terremoto", disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que também participou da simulação.

A mudança no treinamento se dá num momento de retórica hostil sobre o programa nuclear iraniano. Israel e os Estados Unidos têm eleições e as potências ocidentais buscam sanções mais duras contra o Irã.

Autoridades israelenses negaram que o treinamento contra terremoto indica uma posição mais flexível em relação ao Irã. "É muito importante enfatizar que quem está pronto para terremotos aumenta a sua capacidade para enfrentar outros tipos de evento, incluindo eventos de guerra", afirmou o general Mickey Tessler.

O treinamento coincide com as manobras militares de defesa conjuntas de Israel e dos EUA. As duas atividades não têm relação, segundo os militares israelenses.