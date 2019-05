Israelense morre após disparo de foguete na Faixa de Gaza

Um israelense morreu na madrugada do domingo, 5, em decorrência de ferimentos provocados pelo disparo de foguetes na Faixa de Gaza contra a região onde mora, na cidade de Ashkelon.

Moshe Agadi, de 58 anos, é o primeiro israelense a morrer depois que a tensão entre palestinos e israelenses voltou a crescer no sábado. Ele deixa quatro filhos.

Mais de 250 foguetes foram disparados na Faixa de Gaza contra Israel, segundo as Forças Armadas israelenses, que responderam com ataques aéreos e com tanques.

Os bombardeios israelenses deixaram quatro pessoas mortas e várias feridas. Entre as vítimas estão uma criança de 1 ano e 2 meses e sua mãe, que estava grávida, informou o Ministério da Saúde de Gaza.

No final de março, sob os auspícios do Egito e da ONU, foi negociado um cessar-fogo, anunciado pelo Hamas - que detém o poder na Faixa de Gaza -, mas nunca foi confirmado por Israel. Isso permitiu manter relativa calma durante as eleições legislativas israelenses de 9 de abril.

A situação, porém, se degradou nesta semana. Os palestinos voltaram a disparar foguetes, e as represálias israelenses também retornaram.