Israelenses e palestinos iniciam negociações sobre Gaza no Egito

CAIRO - Israelenses e palestinos abriram negociações no Cairo nesta segunda-feira, 11, para tentar encerrar o conflito na Faixa de Gaza e o bloqueio imposto ao território palestino, informou a agência de notícias estatal egípcia Mena.

Negociações indiretas estão sendo mediadas pelo Egito e começaram um dia após ambos os lados concordarem em dar início a uma trégua de 72 horas.

As primeiras horas do cessar-fogo que entrou em vigor à meia-noite entre Israel e as milícias da Faixa de Gaza transcorreram em calma, enquanto prosseguem os esforços diplomáticos no Cairo para pôr fim às hostilidades.

Durante as últimas horas nenhuma das partes denunciou a violação pela outra desta nova trégua, que será de 72 horas, igual que a da semana passada, e tenta abrir uma janela ao diálogo depois de mais de um mês de hostilidades. / REUTERS e EFE