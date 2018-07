Jatos sírios bombardeiam arredores de Damasco pelo segundo dia

AMÃ - Aviões de guerra sírios bombardearam um subúrbio de Damasco nesta quarta-feira, 21, contaram ativistas da oposição, à medida que os combates pesados nos arredores entravam no segundo dia, desafiando o controle de poder do presidente Bashar Assad na capital.

Caças MiG atingiram o subúrbio de Daraya, situado em meio a terras agrícolas perto da principal rodovia do sul, onde os rebeldes têm lutado contra unidades de elite da Guarda Republicana que se posicionaram ao redor da cidade, um importante centro da oposição da revolta que já dura 20 meses.

O canal de televisão pró-governo al-Ekhbariya disse que o Exército iniciou uma campanha para "limpar" Daraya do que descreveu como terroristas e mostrou tropas na extremidade da cidade, onde ativistas relataram 23 pessoas mortas nos últimos dois dias.

Opositores de Assad estão ganhando algum suporte internacional à medida que a recém-formada coalizão de oposição e grupos rebeldes buscam reconhecimento como a voz legítima do povo sírio, com a Grã-Bretanha se tornando o nono país a conceder-lhes esse status.

Uma grande ofensiva para expulsar combatentes do Exército Sírio Livre de Daraya em agosto matou mil pessoas depois que os rebeldes tomaram a cidade, estabeleceram uma administração local e começaram a atacar alvos leais em Damasco, de acordo com fontes da oposição. "O quadro militar parece ter mudado desde agosto. O regime está enviando tropas com tanques e cobertura aérea, mas eles não têm realmente avançado em Daraya", disse Abu Kinan, um ativista da oposição que ainda está na cidade, por telefone.

"Da última vez, os rebeldes tomaram a decisão de se retirar após o bombardeio do Exército matar um grande número de civis. Ainda há civis em Daraya, mas a maior parte fugiu e os combatentes estão mantendo seu território", acrescentou ele. Sete civis e três rebeldes foram mortos em combates e bombardeios em Daraya, segundo fontes da oposição.

Um casal morreu vítima de estilhaços quando a artilharia atingiu o porão de um edifício em que eles se abrigavam, disseram ativistas, e um vídeo postado no YouTube mostrou o corpo de um bebê em um hospital. Era impossível verificar os relatos de forma independente. Autoridades sírias têm colocado severas restrições à mídia não estatal.

Depois de meses de progresso lento, os rebeldes capturaram diversas posições do Exército nos arredores de Damasco e regiões periféricas nas últimas semanas, incluindo uma base das forças especiais perto de Alepo, o centro comercial da Síria, e uma posição de defesa aérea perto do portão sul da capital, de acordo com ativistas, vídeos e diplomatas acompanhando a situação militar.

As principais unidades militares de Assad, compostas principalmente por membros de sua seita minoritária Alauíta, uma ramificação do islamismo xiita, estão entrincheiradas em Damasco, impedindo qualquer avanço rebelde na capital.