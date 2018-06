Jornalistas britânicos são libertados na Líbia e deixam o país

Nicholas Davies-Jones e Gareth Montgomery-Johnson, da emissora iraniana Press TV, que transmite em inglês, haviam sido detidos em 22 de fevereiro pela Brigada Swehli, uma das dezenas de milícias que no ano passado ajudaram a derrubar o líder da Líbia, Muammar Gaddafi.

No começo deste mês a milícia afirmou que os britânicos, inicialmente detidos por terem entrado ilegalmente no país, eram suspeitos de espionagem. Os dois foram transferidos para custódia governamental e libertados no domingo, depois que as acusações foram removidas.

Na chegada ao aeroporto de Trípoli os dois homens pareciam saudáveis, embora cansados. Indagados sobre se tinha sido bem-tratado, Montgomery-Johnson, respondeu afirmativamente.

O fato de eles terem sido detidos inicialmente por uma milícia evidencia as dificuldades do governo central para estender seu controle por todo o país desde a rebelião que depôs Gaddafi.

(Por Taha Zargoun)