Kadafi será enterrado em local secreto na terça-feira, dizem rebeldes

TRÍPOLI - O corpo do ex-ditador líbio Muamar Kadafi será enterrado na terça-feira em uma cerimônia simples, com a presença de clérigos muçulmanos, em um lugar secreto no deserto líbio, afirmou uma autoridade do Conselho Nacional de Transição nesta segunda-feira, 24.

"Ele será enterrado amanhã (terça) em uma cerimônia simples com a participação de xeques no enterro. Será um lugar desconhecido no deserto", disse a autoridade por telefone, acrescentando que a decomposição chegou a um ponto que "o corpo não pode durar mais tempo." "Nenhum acordo foi atingido com sua tribo para levá-lo", ele acrescentou. Questionado se o filho do coronel, Mutassim, seria enterrado na mesma cerimônia, a autoridade disse que "sim".

Os corpos do ditador, de seu filho e do chefe de seu Exército foram levados de uma sala refrigerada na cidade de Misrata para um local desconhecido. A sala, onde o corpo de Kadafi estava em exposição desde a sua captura e subsequente morte em Sirte na semana passada, estava vazia quando visitada por uma equipe da Reuters.

Uma fonte líbia em Misrata confirmou que os corpos foram removidos, mas não quis dizer onde estavam ou se seriam enterrados em um lugar secreto.