Kerry diz que EUA podem compartilhar informações com Irã, mas não cooperar O Secretário de Estado norte-americano, John Kerry, disse que os Estados Unidos estão interessados em se comunicar com o Irã para compartilhar informações sobre as insurgências sunitas que se espalham pelo Iraque, mas que Washington não gostaria de trabalhar em conjunto com Teerã na abordagem da crise.