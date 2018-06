Khamenei diz que Irã é fortemente contra intervenção dos EUA no Iraque

Khamenei, que tem a última palavra sobre todos os assuntos de estado, acrescentou em declarações a funcionários do poder judiciário, que Washington visava manter o Iraque sob seu controle e colocar seus próprios fantoches no poder; que o conflito lá não era sectário, mas realmente entre aqueles que querem que o Iraque fique no quintal dos EUA e aqueles que buscavam a independência do país, reportou a IRNA.

“"Somos categoricamente contra a intervenção dos EUA ou de outros (países) no Iraque",”disse Khamenei segundo a IRNA.

"“Não aprovamos isso, pois acreditamos que o governo iraquiano, a nação e as autoridades religiosas, são capazes de acabar com a sedição. E, se Deus quiser eles farão isso.”"

O presidente dos EUA, Barack Obama ofereceu até 300 norte-americanos no dia 19 de junho para ajudar a coordenar a luta contra os avanços rápidos dos militantes do Estado Sunita Militante Islâmico no Iraque e do Levant (ISIL), que capturaram partes do norte do Iraque esse mês. Mas ele se absteve de concordar com o pedido por ataques aéreos do governo xiita do primeiro-ministro Nuri al-Maliki.

“"Os EUA não está satisfeito com o andamento do processo (político) no Iraque, ou seja, com a grande participação nas eleições e a sua própria seleção (de representantes), já que os EUA estão buscando ter um Iraque sob sua hegemonia e governado por seus lacaios", disse Khamenei, se referindo a eleição parlamentar no Iraque, em abril.

(Por Mehrdad Balali)

