Khamenei elogia 'janela de oportunidade' diplomática com EUA O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, saudou os comentários do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, sobre a necessidade de diminuir o tom sobre guerras e considerou as declarações como uma "janela de oportunidade" diplomática, afirmou a agência de notícias estatal iraniana IRNA nesta quinta-feira.