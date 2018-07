Kremlin diz que Putin e Obama buscam 'novas iniciativas' sobre a Síria

De acordo com esse relato, eles também prometeram evitar medidas que prejudiquem as relações bilaterais, que vêm sido afetadas por divergências a respeito da Síria e de outras questões, como o tratamento dado por Putin a seus críticos desde o início do seu atual mandato presidencial, em maio.

O telefonema aconteceu três dias depois de o chanceler russo, Sergei Lavrov, e o novo secretário de Estado dos EUA, John Kerry, discutirem a crise síria durante uma reunião em Berlim, sem apoio.

"Os presidentes instruíram (Lavrov e Kerry) a continuarem contatos ativos focados em desenvolver possíveis novas iniciativas voltadas a uma solução política da crise", disse o Kremlin em nota.

Os EUA defendem que o presidente sírio, Bashar al Assad, deveria deixar o poder como parte de uma solução para a guerra civil síria, que já dura quase dois anos. A Rússia, principal aliada de Assad no mundo, usa seu poder de veto na ONU para barrar qualquer iniciativa que possa prejudicá-lo.

Também na sexta-feira, a chancelaria russa disse que as decisões tomadas em uma reunião de "Amigos da Síria" em Roma, após a qual Kerry prometeu mais ajuda não-letal dos EUA a rebeldes sírios, estimulariam os inimigos de Assad.