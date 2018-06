REUTERS 28 Julho 2014 | 14h01

Um ataque feito com morteiros a partir da Faixa de Gaza matou quatro pessoas no sul de Israel nesta segunda-feira, disseram autoridades médicas israelenses.

O diretor do ambulatório Magen David Adom disse a uma rádio do Exército que várias outras pessoas ficaram feridas no ataque e foram levadas a hospitais.

(Reportagem de Ari Rabinovitch)