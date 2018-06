Legisladores iranianos propõem projeto para enriquecer urânio até 60%

O projeto de lei poderia levar o Teerã a um conflito direto com as grandes potências que alcançaram um acordo provisório com o Irã em Genebra no mês passado, exigindo que Teerã suspendesse seu programa de enriquecimento de urânio a um grau mais elevado.

A autoridade mais poderosa do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, até agora, apoiou a iniciativa de Genebra.

A frente linha-dura, irritada com a mudança de política externa desde que o presidente moderado Hasan Rouhani foi eleito em junho, se opõe ao acordo de Genebra.

O projeto de lei apresentado na quarta-feira, "se aprovado, vai obrigar o governo a ... enriquecer urânio ao nível de 60 por cento, a fim de fornecer combustível para motores de submarinos se as sanções forem reforçadas e os direitos nucleares do Irã forem ignorados (pelas grandes potências)", disse o parlamentar radical Mehdi Mousavinejad, segundo o site Press TV, em inglês.

Não ficou imediatamente claro se ou quando o parlamento pode discutir o projeto de lei, mas a agência de notícias oficial IRNA disse que ele foi apoiado por cerca de 100 parlamentares e tinha sido declarado com um status de "dupla urgência", o que significa que poderia ser discutido no parlamento dentro de uma semana.

