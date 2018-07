Libaneses sequestrados estão bem, diz rebelde sírio

"A saúde deles é boa e eles estão bem, comendo e bebendo bem, em uma fazenda com todo o conforto e ar condicionado, e eles estão vivos, disse Abu Omar, comandante da brigada Tempestade do Norte à Reuters na fronteira de Bab Al-Salam, local invadido por seus homens no domingo.

"(Eles) são do Hezbollah, e seus destinos serão decididos pelo novo parlamento sírio, porque o Hezbollah nos atacou e está ajudando o regime sírio", afirmou, referindo-se ao grupo militante xiita libanês que apóia Assad.

(Texto de Suleiman al-Khalidi em Bab al-Salam; texto de Oliver Holmes)