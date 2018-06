Líbano diz que mulher detida foi casada com líder do Estado Islâmico por três meses O ministro do Interior do Líbano disse nesta quarta-feira que uma mulher detida pelas forças de segurança foi esposa do líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, durante três meses, a primeira autoridade do governo libanês a falar publicamente sobre a detenção.