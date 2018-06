Líbano prende mulher e filha do líder do Estado Islâmico, dizem autoridades O Exército do Líbano prendeu a mulher e a filha do líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, quando elas cruzavam a fronteira da Síria há nove dias, disseram autoridades do setor de segurança nesta terça-feira.